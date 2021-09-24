Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'taki sakatlar kervanına bir yıldız isim daha eklendi /24 Eylül 2021 21:42

Beşiktaş'taki sakatlar kervanına bir yıldız isim daha eklendi

Son haftalarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle neredeyse kadro kurmanın zorlaştığı Beşiktaş'tan bir yıldız isim daha sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.

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Süper Lig 7. haftasında Altay'a konuk olan Beşiktaş, 11 futbolcusundan yoksun olduğu deplasmanda Miralem Pjanic'in sakatlığı ile sarsıldı.

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Altay’a konuk olan Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle zorlu deplasmanın maç kadrosuna 16 oyuncu kaydedebildi. U19 takımından üç futbolcuyu da kafileye dahil eden Sergen Yalçın, karşılaşmanın 31. dakikasında Miralem Pjanic’in de sakatlanmasıyla şoke oldu.

Beşiktaş’ta Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, N’Koudou, Alex Teixeira ve Larin sakatlıkları sebebiyle, Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemedi. Maçtan bir gece önce Montero’nun da üst solunum enfeksiyonu geçirmesiyle eksik sayısı 11’e yükselen Beşiktaş, Altay maçının ilk yarısında bir sakatlık haberiyle daha büyük üzüntü yaşadı.

Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic, 31. dakikada kendisini yere bırakırken sağlık ekipleri oyuna alanına girerek tedavisini gerçekleştirdi. Ancak Pjanic’in maça devam edemeyeceği anlaşılınca, başarılı futbolcu sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Böylece siyah beyazlı ekipteki sakat sayısı 12’ye yükseldi.
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