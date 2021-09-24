1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma!

Aile Hekimleri, “Kurumumuzda böyle bir hata asla yapılmaz, bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz” diye tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı da iddianın kaynağı hakkında Soruşturma başlatıldığını açıkladı.







İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.





PROF. DR. KURUGÖL: YANLIŞ ANLAŞILDIM, TEK BEBEĞE YAPILDI





Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Zafer Kurugöl şunları söyledi:





“Yanlış ifade etmemden kaynaklandı, herkesten özür diliyorum. Tek bir bebeğe yapıldı. 3 ay önce İzmir’e yakın bir ilde oldu. Bugün olan bir olay değil. Temmuzda olan bir olay. Aile bir aşı merkezine gidiyor. Hem Bebek aşıları, hem COVID-19 aşıları yapılan bir yer. Bir aylık bebeğe COVID-19 aşısı yapılıyor. Ama sağlık personeli hatayı hemen fark ediyor, kaçmıyor, gizlemiyor, bildiriyor. Bildirdiği için de sağlık müdürlüğü bu hastanın izlenmesi için bize gönderiyor. Bebeği bir hafta boyunca her gün izledik. Hiçbir şikâyet olmadı ve tüm tahlilleri normal çıktı. Bugün de kontrol ettik. Sağlığında en ufak bir sorun yok. Sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı gerekli adli işlemler yapılıyor. Enjektörleri hazırlıyorken karıştırmışlar, insan hata yapabilir.”



