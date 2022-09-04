Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine yeni zam geliyor /04 Eylül 2022 12:17

Benzin ve motorine yeni zam geliyor

Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam bekleniyor.

SHABER3.COM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Dün benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı.

NTV'de yer alan habere göre, bu indirimin ardındansa bir zam haberi geldi. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.47 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.66 liradan satılıyor.
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