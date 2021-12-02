Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak bir yıl sonra geri döndü... /02 Aralık 2021 12:17

Berat Albayrak bir yıl sonra geri döndü...

Berat Albayrak bir yıl sonra Hazine Bakanlığı’na geri döndü

SHABER3.COM

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etmesine karşın kendisine yakın isimler ekonomi yönetiminde yerlerini korumuştu. Albayrak'ın istifasın takip eden süreçte gerçekleşen görevden alma ve atamalar ise dikkat çekti. Görevden alınan kişilerin koltuklarını devrettikleri kişilerin ortak özelliği Berat Albayrak idi.

Bu durumla ilgili ilk dikkat çekici atama 20 Mart 2021'de gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Naci Ağbal, atandıktan yaklaşık 4,5 ay sonra, Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı.

Ağbal'ın yerine eski AKP Milletvekili Prof Dr Şahap Kavcıoğlu getirildi. Böylece, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası’na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

Şahap Kavcıoğlu’nun tez danışmanı, son dönemde devlet yönetiminde, Merkez Bankası’nda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK), kamu ve özel banka yönetimlerinde yer alan isimlerde hep imzası olan Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Erişah Arıcan'dı.

Arıcan, aynı zamanda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da doktora tezi danışmanıydı. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Arıcan, Albayrak’ın istifasının ardından da Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

Arıcan’ın tezlerine danışmanlık yaptığı Murat Uysal ve Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nda son iki yılda atanan dört başkandan ikisi oldu.

Kendi şirketinden Ticaret Bakanlığı’na ürün sattığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan, 21 Nisan 2021'de Ticaret Bakanlığı görevinden alındı. Pekcan'ın yerine eski AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı.

Muş, Berat Albayrak’a yakın bir isim olarak biliniyor. AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine de Berat Albayrak’a yakınlığı nedeniyle getirildiği öne sürülen Muş, Albayrak’ın istifası ardından sosyal medyada açık tavır belirten isimlerden biri olmuştu.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti. Elvan'ın yerine Albayrak’a yakın isimlerden olan Nureddin Nebati geldi.

Albayrak ve Nebati, yaklaşık üç ay önce İstanbul Süleymaniye'de birlikte yemek yerken görüntülenmişti. O günden bu yana Nebati’nin ismi Bakanlık koltuğuna yakın olan isim olarak öne çıkıyordu.
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