Peki AKP’deki 'casuslar' kim?

CASUSLAR ÜLKEYİ Mİ YÖNETİYOR?





Pehlivan bugünkü yazısında, DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan'ın “siyasal ve askeri casusluk” yaptığı iddiasıyla tutuklanmasını ele aldı.Danışmanlık hizmeti verdiğini ve bilgileri herkesin erişimine açık kaynaklardan derlediğini söyleyen Gürcan davası üzerine WikiLeaks sızıntılarını hatırlatan Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ilişkilerine dikkat çekti.“Bu adam büyük bir kaynak... Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalıdır.”Okuduğunuz not Pentagon’un danışmanlığını yapan George Friedman tarafından yazıldı. “Bu adam” dediği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dı.Anlatacağım ama önce kısa bir hatırlatma: DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan “siyasal ve askeri casusluk” yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Gizli bilgileri yabancı ülke temsilcilerine para karşılığında vermekle suçlanıyordu. Gürcan ise danışmanlık hizmeti verdiğini ve bilgileri herkesin erişimine açık kaynaklardan derlediğini belirtiyordu. AKP ve medyası Gürcan’ın bu yaptığının ne kadar büyük “hainlik” olduğunu günlerdir anlatıyor. Onları dinlerken Shakespeare’in, “Yüzünden lekesiz bir çiçek ol, içinden zehirli bir yılan...” demesi geliyor aklıma. İkiyüzlülük, diyorum ve arşivi açıyorum.WikiLeaks “Küresel İstihbarat Dosyaları” adı altında sızıntılara başladı. Sızıntının kaynağı, merkezi Teksas olan küresel istihbarat şirketi Stratfor’du. Müşterileri arasında Pentagon, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Savunma İstihbarat Departmanı ve CIA vardı. Şirket abonelerine istihbarat sağlıyordu. İşte tüm bu özellikleriyle Stratfor için “Gölge CIA” deniyordu. Keza, kurucusu George Friedman da ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) danışmanı ve Amerikan askerlerinin okullarındaki strateji hocasıydı. Friedman’ın liderliğindeki Stratfor, tüm dünyadan kilit roldeki istihbaratçıları ve diplomatları çalışanı yapmıştı. Heyhat! WikiLeaks’in sızdırdığı belgelerden, İbrahim Kalın’ın da Stratfor’un Türkiye’deki kaynaklarından biri olduğunu öğreniyorduk. Ve o dönem Erdoğan’ın başdanışmanı olan Kalın’ın Stratfor ile ilişkileri ne kadar da çarpıcıydı...Bakın...Friedman istihbarat toplama gezisi için eşiyle Türkiye’ye geldi. Çifti İstanbul’da gezdiren aracı ve şoförü kim sağladı, dersiniz? Maalesef, İbrahim Kalın! Sadece bu da değil... Kalın, Türkiye’de “Gölge CIA” lehine haber de yaptırıyor ve bunu Stratfor’a bildiriyordu. Sızan yazışmadan okuyalım: “Sevgili George ve Kamran, bazı medya kuruluşlarına Stratfor’un Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim ve ürettikleri haberlerin linklerini aşağıda gönderiyorum. İbrahim.” İşte bundandır ki... Friedman, 14 Eylül 2010 tarihli e-postasında, İbrahim Kalın ile ilişkisinin saklı kalmasını bildiren notu çalışanlarına iletiyordu.Hangi birini yazayım? Bugün damadı bile her türlü imtiyaza sahip olan Bülent Arınç’ın ABD Büyükelçisi’ne TSK’yi şikâyet etmesini mi anlatayım? Askerlerimizin başına çuval geçirildiği 2003’te ABD Büyükelçisi Robert Pearson’la gizlice görüşüp TBMM Başkanı sıfatıyla TSK’nin “hatalarından” bahsetmesini mi hatırlatayım?Ya da Erdoğan’ın UNESCO’ya temsilci atadığı başdanışmanı Gülnur Aybet’i mi yazayım? Onun ABD’li düşünce kuruluşu Wilson Center’da Güneydoğu Avrupa uzmanı olduğunu mu anımsatayım? Aybet’in “15 Temmuz darbe girişimini kurgulamakla” suçlanan Wilson Center için hazırladığı raporları mı listeleyeyim?Bakın... İktidarın içerideki stratejilerini ve dış politika hamlelerini ABD büyükelçilik temsilcilerine düzenli aktaran AKP’li bakanları saymıyorum bile. Bugün hain ilan etme şampiyonu olan AKP medyasındaki isimlerin, yabancı diplomatlarla kurduğu çarpık ilişkilere değinmiyorum bile. Büyükelçilikteki ajanlara, Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’ın ailesinin özel hayatına dair sunum yaptırıp AKP milletvekilliğine yükselenleri söylemiyorum bile. Ne mi diyorum? Şunu: Gürcan’ın yaptığı casusluksa ülkeyi yönetenler arasında da casuslar var.