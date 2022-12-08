Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak ile Nebati'nin araları mı bozuldu? /08 Aralık 2022 14:31

Albayrak ile Nebati'nin araları mı bozuldu?

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında olduğu Turkuvaz grubu düzenlediği ekonomi zirvesine Nureddin Nebati’yi çağırmadı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında olduğu Turkuvaz grubu ‘Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri’ adlı zirve düzenliyor.

Erdoğan’ın da video mesaj yollayacağı zirveye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve birçok AKP’li bürokrat katılacak.

SADECE NEBATİ'Yİ ÇAĞIRMADILAR
Sabah gazetesinin duyurduğu ekonomi konulu zirvede katılımcılar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yer almadı. Nebati’nin programıyla ilgiliyse bakanlıktan veya Anadolu Ajansı’ndan herhangi bir bilgilendirme yok.
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