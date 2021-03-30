Berat Albayrak ile ilgili 'Londra' iddiasına yalanama geldi

sol.org.tr'de yer alan habere göre Berat Albayrak'ın Londra'ya yerleştiği iddiasını yalanlayan avukatı, iddiayla ilgili paylaşımlar için tazminat davası açacaklarını duyurdu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Albayrak'ın Londra'ya yerleştiğine dair iddiayı yalanladı. Göktaş konuyla ilgili paylaşımlar hakkında da tazminat davası açacaklarını belirtti.





Berat Albayrak'ın ailesiyle birlikte Londra'nın Richmond bölgesine yerleştiği iddia edilmişti.





Albayrak'ın avukatı Göktaş yaptığı açıklamada "Müvekkil Sayın Berat Albayrak hakkında yapılan paylaşım tamamen yalan olup; bu tip yalan ve iftira üzerine algı oluşturan suç konusu paylaşımlarla ilgili hukuki yollara başvurularak, TCK 125 maddesi ve 267 maddesi kapsamında savcılık nezdinde şikayetçi olunacak ve tazminat davası açılacaktır" ifadesini kullandı.