Berat Albayrak’ın tuttuğu altın oldu: ‘Tarlaya' imar onayı

Kamuoyunun tepkisine ve uzmanların uyarılarına rağmen, iktidarın bilimsel gerçeklere sırt çevirerek yapmakta ısrar ettiği Kanal İstanbul’da yeni bir gelişme yaşandı.





Projede, çevresi imara açılarak kurulacak Yenişehir’in 1, 2 ve 3’üncü etaplarının planlama süreci sona ermişti. Güzergahta en çok merak edilen arazilerden biri de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2012 yılında aldığı ‘tarla’ vasfındaki araziydi. Yenişehir’in planlarının belirlenmesiyle Albayrak’ın arazisi de ‘tarla’ alanından konut + ticaret alanına alınmıştı.









Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın haberine göre, Berat Albayrak’ın 2012 yılında aldığı ‘tarla’, kesin olarak imara açıldı.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen günlerde İmar Kanunu’nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını onaylandığını duyurdu ve kadastro cetvelini askıya çıkardı.





Edinilen bilgilere göre, damadın arazisinde 13 bin 899,50 metrekarelik arazide imar uygulamasıyla yüzde 45 Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapıldı.





Yani arazide kamunun ortak kullanımına ait olacak alanların yaratılabilmesi için kesintiye gidildi. 7 bin 644 metrekareye indirilen arazi 4 kat izinli ticaret+konut alanı olarak belirlendi. Uzmanlardan edinilen bilgiye göre arazinin önünde ruhsat alabilmesi için bir engel kalmadı.





Konut, alışveriş merkezi, otel, konaklama tesisi gibi yapılar inşa edilebilecek hale gelen arazi, imar uygulamasının onaylanmasıyla da kesin olarak imara açılmış oldu.





İtirazlar 17 Şubat’a kadar yapılabilecek. Bu cetvelle arsa tapuları ve parsellerin son hali belirleniyor.