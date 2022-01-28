Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak’ın tuttuğu altın oldu: ‘Tarlaya' imar onayı /28 Ocak 2022 12:12

Berat Albayrak’ın tuttuğu altın oldu: ‘Tarlaya' imar onayı

Erdoğan’ın eski Hazine ve Maliye Bakanı olan damadı Berat Albayrak’ın tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahında aldığı ‘tarla’ vasfındaki arazi, proje planlarının onaylanmasıyla birlikte kesin olarak imara açıldı.

SHABER3.COM

Kamuoyunun tepkisine ve uzmanların uyarılarına rağmen, iktidarın bilimsel gerçeklere sırt çevirerek yapmakta ısrar ettiği Kanal İstanbul’da yeni bir gelişme yaşandı.

Projede, çevresi imara açılarak kurulacak Yenişehir’in 1, 2 ve 3’üncü etaplarının planlama süreci sona ermişti. Güzergahta en çok merak edilen arazilerden biri de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2012 yılında aldığı ‘tarla’ vasfındaki araziydi. Yenişehir’in planlarının belirlenmesiyle Albayrak’ın arazisi de ‘tarla’ alanından konut + ticaret alanına alınmıştı.


Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın haberine göre, Berat Albayrak’ın 2012 yılında aldığı ‘tarla’, kesin olarak imara açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen günlerde İmar Kanunu’nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını onaylandığını duyurdu ve kadastro cetvelini askıya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, damadın arazisinde 13 bin 899,50 metrekarelik arazide imar uygulamasıyla yüzde 45 Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapıldı.

Yani arazide kamunun ortak kullanımına ait olacak alanların yaratılabilmesi için kesintiye gidildi. 7 bin 644 metrekareye indirilen arazi 4 kat izinli ticaret+konut alanı olarak belirlendi. Uzmanlardan edinilen bilgiye göre arazinin önünde ruhsat alabilmesi için bir engel kalmadı.

Konut, alışveriş merkezi, otel, konaklama tesisi gibi yapılar inşa edilebilecek hale gelen arazi, imar uygulamasının onaylanmasıyla da kesin olarak imara açılmış oldu.

İtirazlar 17 Şubat’a kadar yapılabilecek. Bu cetvelle arsa tapuları ve parsellerin son hali belirleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berat Albayrak’ın tuttuğu altın oldu: ‘Tarlaya' imar... Sonraki Haber >>

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:41