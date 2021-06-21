Samanyolu Haber /Dünya / Berlin’de nargile kafe önünde silahlı saldırı /21 Haziran 2021 21:22

Berlin’de nargile kafe önünde silahlı saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir nargile kafenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda Sırp uyruklu oldukları belirtilen 3 kişi yaralandı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Wedding semtinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dün gece bir nargile kafenin önünde meydana gelen olayda, Sırp uyruklu oldukları belirtilen 3 kişi henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Yaralılara ilk tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra en yakın hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, en az 30 el ateş edildiği açıklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polisler olayın meydana geldiği Müllerstrasse Caddesi'nin iki tarafında güvenlik çemberi oluşturdu. Saldırganlar her yerde aranırken savcılık olayla ilgili geniş bir soruşturma başlattı.
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