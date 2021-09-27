Samanyolu Haber /Gündem / Berlin halkı yüksek kiralara karşı 'kamulaştırma' dedi /27 Eylül 2021 14:05

Berlin halkı yüksek kiralara karşı 'kamulaştırma' dedi

Berlinliler yüksek kiralara karşı şirketlerin elindeki binaların kamulaştırılmasına karar verdi

SHABER3.COM

Berlin'de özel şirketlerin elinde bulunan ve fahiş fiyatlardan kiraya verilen konutlar için düzenlenen referandumdan 'kamulaştırılsın' kararı çıktı.

Sembolik olarak düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 56'sı, özel şirektlerin elinde bulunan 226 bin dairenin kamulaştırılması yönünde karar verdi.

Referandum sonuçları bağlayıcı olmamakla birlikte, kararın belediye meclisi üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Berlin, Avrupa'da en uygun kiraların bulunduğu başkent olarak öne çıkıyordu. Ancak nüfusun yüzde 84'ünün kirada yaşadığı, konutların büyük kısmına da Vonovia ve Deutsche Wohnen gibi emlak tekellerinin sahip olduğu kentte kiralar, 2010'dan beri yüzde 86 oranında arttı. Büyük emlak şirketleri fiyatları yukarı çekmekle suçlanırken, tepki zamanla bir halk hareketine dönüştü. Kentin sol eğilimli belediye meclisinin kiralara üst sınır getirme kararının da nisan ayında Anayasa Mahkemesi'nden dönmesinin ardından, gerekli imza toplanarak 'kamulaştırma' teklifi referanduma sunulmuştu.

Dünkü seçimlerde Berlin'in ilk kadın belediye başkanı seçilen Sosyal Demokrat Partili Franziska Giffey, geçmişte kamulaştırma kararlarına karşı olduğunu ama referandumun sonuçlarına da saygı gösterilmesi gerektiğini söylemişti. Giffey bugün yaptığı açıklamada da bu görüşünün değişmediğini söylese de, Berlin belediyesine taslak bir yasa hazırlama çağrısında da bulundu. SPD'Li siyasetçi, bu taslağın anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiğini, uygun bulunmaması halinde kamulaştırma kararını hayata geçiremeyeceklerini belirtti.
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