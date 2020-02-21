Samanyolu Haber /Gündem / Beş aylık hamileyken cezaevine girmişti, bugün doğum yaptı /21 Şubat 2020 15:29

Beş aylık hamileyken cezaevine girmişti, bugün doğum yaptı

Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, bu sabah Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.

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Sağlık sorunları olan ve 5 aylık hamileyken hakim karşısına çıkarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Tuğral'ın yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Tuğral ve bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi alınamadı.

Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tuğral'ın bugün doğum yaptığını belirttiği sosyal medya paylaşımında, "Anne doğumhaneye 10 erkek jandarma ile getirilmiş, doğumhane kapısında bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Eşi, Elif Tuğral ve bebeğin hayati riski olduğunu ifade ediyordu.

Nuri Tuğral eşinin hapishanede geçen hamilelik sürecini "Kontrollere gidiyor ama çok sıkıntılı oluyor. Cezaevinde saat 7 de alınıp yaklaşık 2 saat yolda eli kelepçeli bir vaziyette, ring araçlarıyla sallantılı bir şekilde kontrole gidiyor. İlk üç gidişinde olması gereken muayenesi olamadı. Ancak üçüncü gidişinde sonra muayene olabildi" şeklinde anlatmıştı.

Elif Tuğral'ın tutuklanma gerekçesi bir kurumda sigortalı çalışıyor olması ve maaşının Bank Asya'ya yatması olduğu belirtiliyor.
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