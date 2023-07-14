Beşiktaş’ın istediği Dusan Tadic için Fenerbahçe devreye girdi

Sözcü'de yer alan habere göre sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Ajax’tan ayrılma kararı alan Dusan Tadic için Beşiktaş devreye girmişti. Beşiktaş, 34 yaşındaki Sırp yıldızı yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışırken, devreye Fenerbahçe’nin de girdiği öğrenildi.



Beşiktaş’a gelmeyi kabul eden ancak yıllık ücret konusunda 2 milyon Euro’luk fark bulunan Dusan Tadic’i transfer etmek için Fenerbahçe de nabız yokladı. Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın verdiği ücretin üzerine çıktığı ve transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.



Ajax formasını 241 resmi maçta terleten Dusan Tadic, 105 gol atarken, 112 de asist yaptı. Sırbistan Milli Takımı formasını da 98 kez giyen Dusan Tadic, 21 gole imza attı.

