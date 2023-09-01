Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş’ın yıldızı Aboubakar golünü attıktan sonra Lucescu’ya koştu! /01 Eylül 2023 00:15

Beşiktaş’ın yıldızı Aboubakar golünü attıktan sonra Lucescu’ya koştu!

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Dinamo Kiev filelerine gönderdiği golün ardından sevincini Mircea Lucescu'ya tepki göstererek yaşadı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev’i konuk etti. 52. dakikada şık bir golle takımını öne geçiren Vincent Aboubakar, topu filelere gönderdikten sonra Dinamo Kiev yedek kulübesinin önüne doğru koştu.

Yardımcı hakem ve dördüncü hakem araya girmesine rağmen Aboubakar ile Colley, ilk maçtan sonra “Afrika” göndermesi yapan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya tepki gösterdi.

Aboubakar bu gol sevincinden sonra sarı kart gördü.

LUCESCU NE DEMİŞTİ?

Romanya’da 3-2 kaybettikleri maçın ardından Mircea Lucescu şu ifadeleri kullanmıştı;

“Biz Beşiktaş’a karşı değil, Afrika Milli Takımı’na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. İyi bir takım, iyi transferler yaptılar.”

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