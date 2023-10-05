Beşiktaş Lugano maçında büyük şok! Son 10 dakikada…













UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano’yu konuk etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmada Vincent Aboubakar’ın golleriyle iki farklı öne geçen Beşiktaş, son 10 dakikada yediği gollerle Lugano’ya mağlup oldu.Beşiktaş’ın gollerini 38 ve 52. dakikalarda Vincent Aboubakar, Lugano’nun gollerini ise 81. dakikada Ignacio Aliseda, 86. dakikada Shkelqim Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly kendi kalesine kaydetti. Beşiktaş’ta Valentin Rosier, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Bu mağlubiyetle Beşiktaş 1 puanda kalırken, Lugano puanını 4’e yükseltti. Grubun diğer maçında ise Club Brugge, deplasmanda Bodo/Glimt’i 1-0 mağlup etti.Rakibi karşısında pek etkili bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, yine de ilk yarıda Vincent Aboubakar ile golü bulmayı başardı. Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan ortasında Vincent Aboubakar, penaltı noktasının yanından kafa vuruşunu yaptı ve topu kaleci Amir Saipi’nin solundan ağlarla buluşturdu.Vincent Aboubakar, bireysel yeteneği ile ikinci yarının başında Beşiktaş’ın ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Lugano savunmasında yapılan pas hatasının ardından topla buluşan Vincent Aboubakar, göbekten ceza alanı içine girdikten sonra sol ayağının içiyle vuruşunu yaparak topu kaleci Amir Saipi’nin sağından filelere gönderdi.Beşiktaş, Valentin Rosier’in gördüğü kırmızı kart sonrası maçın son yarım saatinde 10 kişi kaldı. 43. dakikada Mattia Bottani ile yaşadığı tartışma sonrası sarı kart gören Valentin Rosier, 61. dakikada Albian Hajdari’ye kayarak yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Beşiktaş’ın 10 kişi kalmasının ardından Lugano, son 10 dakikaya girilirken farkı bire indirdi. Mattia Bottani’nin şutunda savunmadan döndü. Ignacio Aliseda, dönen topa ceza alanı hemen içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu kaleci Ersin Destanoğlu’nun sağından ağlarla buluşturdu.Bu golle morallenen Lugano, Beşiktaş karşısında ataklarını sıklaştırdı. Allan Arigoni’nin sağ kanattan ortasında Shkelqim Vladi’nin, altıpas önünde yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu’nun müdahalesine rağmen top ağlara gitti.Bu golden dört dakika sonra Lugano öne geçmeyi başardı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza alanı içinden Anto Grgic’in vuruşunda top Eric Bailly’in kafasına çarpan top filelerle buluştu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, son 10 dakikada yediği gollerle Lugano’ya kendi evinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.