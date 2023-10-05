Beşiktaş taraftarından protesto ve alkış

Öte yandan 2-0’dan geri dönerek karşılaşmayı 3-2 kazanan İsviçre takımı Lugano ise Beşiktaşlı taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.





Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında sahasında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 mağlup oldu.Beşiktaş taraftarları, karşılaşma öncesinde istifaya davet ettikleri siyah-beyazlı yönetime, karşılaşma içinde ve sonrasında tepki göstermeye devam etti. Lugano’nun 86. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tepkiler arttı. Beşiktaş tribünleri hep bir ağızdan “Yönetim istifa” şeklinde uzun süre tempo tuttu.Ayrıca siyah-beyazlı futbolcular da topla buluştukları anlarda ıslıklarla protesto edildi.Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, 7 maç aranın ardından bir karşılaşmada görev yaptı.Son olarak ligde oynanan Pendikspor maçında sonradan oyuna dahil olan Onana; Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor; Konferans Ligi elemelerinde ise Dinamo Kiev maçlarında forma giymemişti.