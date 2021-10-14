'Beşiktaş o 3 futbolcu için kararını verdi





Siyah beyazlı kulübün hedeflerine dair Sabah gazetesine konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, milli ara sonrası sakatların da iyileşmesiyle galibiyet serisi yakalayacaklarını ifade etti. Kocadağ, devre arası transfer döneminde 3 futbolcunun sözleşmesini uzatacaklarını belirtti.





Lige galibiyetle dönüş yapmak ve zorlu fikstüre kayıpsız başlamak istediklerini ifade eden Kocadağ, Vida, Larin ve Güven'in sözleşmelerini uzatmak için çalıştıklarını ifade etti. Kocadağ, Devler Ligi'nde oynayacakları Sporting mücadelelerini kazanarak ülke puanını katkı yapmak istediklerini söyledi.





Mili ara öncesi çok sayıda sakat ve eksikleri olduğunu belirten Kocadağ şöyle devam etti:





Bu sebeple, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ocak ayında 3 futbolcunun sözleşmesini uzatacaklarını açıkladı."Süreci en iyi şekilde geçirmek için gayret ettik. Milli ara, toparlanmamız için iyi bir fırsat oldu. Önümüzde çok kritik sınavlar var. 3 hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları ve derbiler oynayacağız. Bu karşılaşmalarda en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum."