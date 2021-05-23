Beşiktaş'a Avrupa'dan güzel haber

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.





Premier Lig'de Chelsea'nin sezonu dördüncü sırada tamamlamasıyla Beşiktaş, ön eleme maçı oynmadan Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edebilecek.





Chelsea ilk dörtte yer almasa ve Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydı Beşiktaş, Devler Ligi'nde ön eleme oynayacaktı. Ancak İngiliz ekibinin ligi dördüncü bitirmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Şampiyonlar Ligi'nin kazananı fark etmeksizin Beşiktaş gelecek sezon organizasyona direkt grup etabından başlayabilecek.