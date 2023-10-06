Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın kriz toplantısından ne karar çıktı /06 Ekim 2023 08:27

Beşiktaş'ın kriz toplantısından ne karar çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre takımı Lugano’ya 3-2 yenilen Beşiktaş’ta maçın ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısından bir karar çıkmadı.

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Beşiktaş’ın İsviçre’nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı’na gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü protesto sonrasında stattan ayrılmıştı. Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü maçı 81, 86 ve 90’ıncı dakikalarda yediği gollerle 2-3 kaybetmişti.

Maçın bitmesine rağmen taraftarların stadı terk etmeyerek yaklaşık 1,5 saat yoğun şekilde protesto ettiği Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, müsabakanın ardından kulüp binasında bir araya geldi.

Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından siyah-beyazlı yönetim herhangi bir açıklama yapmadan stadı terk etti.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin önce teknik direktör Şenol Güneş’le bir süre özel görüşme yaptığı, Güneş’in stattan ayrılmasının ardından Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

AA’nın haberine göre toplantının sonunda herhangi bir karar alınmadığı belirtildi.
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