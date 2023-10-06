Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Wagner'in patronu Prigojin'in otopsi raporunu açıkladı /06 Ekim 2023 08:20

Putin, Wagner'in patronu Prigojin'in otopsi raporunu açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair bilgi vererek, “Wagner yöneticilerinin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu” dedi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’de dahil olmak üzere toplam 10 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Valday Forumu’nda konuşan Putin, "Yöneticilere ne olduğuna dair soru işaretleri hala duruyor. Soruşturma komitesi başkanı geçtiğimiz günlerde kurbanların cesetlerinde el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi” dedi.

Soruşturmada uçağa dışarıdan bir saldırının tespit edilmediğini ifade eden Putin, “Maalesef mağdurların kanında alkol veya uyuşturucu madde varlığının tespitine yönelik herhangi bir inceleme yapılmamış. Her ne kadar St. Petersburg'daki şirkette yaşanan meşhur olaylardan sonra FSB'nin (Wagner'in arama yapılan merkez ofisinde) sadece 10 milyar ruble nakit değil, aynı zamanda 5 kilogram kokain de bulduğunu bilsek de. Bana göre bu incelemenin yapılması gerekiyordu ama yapılmamış” dedi.

PRİGOJİN’İN ÖLÜMÜ

Rusya’nın Ukrayna'daki savaşında önemli bir rol oynayan Wagner lideri Prigojin, Rusya’da başlattığı 24 saatlik isyanın ardından 23 Ağustos'ta içinde olduğu özel uçağın Rusya’nın Tver bölgesinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin, Wagner'in patronu Prigojin'in otopsi raporunu açıkladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:29:16