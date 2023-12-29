Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması /29 Aralık 2023 19:36

Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncular arasındaki Eric Bailly hakkında karar verildi. Siyah beyazlılar, Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü, sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Manchester United'dan ayrılarak bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a transfer olan 29 yaşındaki stoper, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle siyah beyazlı takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'nde 3 maça çıkan Bailly, son olarak kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alıyordu.

Beşiktaş Kulübü, Bailly ile yapılan görüşmeler neticesinde, deneyimli savunmacının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu:

Kulübümüzden Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
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