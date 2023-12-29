Beşiktaş'tan Eric Bailly açıklaması

Manchester United'dan ayrılarak bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a transfer olan 29 yaşındaki stoper, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle siyah beyazlı takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'nde 3 maça çıkan Bailly, son olarak kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alıyordu.
Beşiktaş Kulübü, Bailly ile yapılan görüşmeler neticesinde, deneyimli savunmacının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu:
Kulübümüzden Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK