Denizli Cezaevi’nde ‘işkence’ iddiası

Uğradıkları zulmün duyurulması için Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mektup yazdıklarını ancak mektupların cezaevi yönetimi tarafından gönderilmesinin engellendiği belirten tutuklu ve hükümlüler, “Burada kötü muameleye maruz kalıyoruz. Üstelik ortada böyle bir gerekçe de yok. Dövüyor ve hakaret ediyorlar, keyfi nedenlerle disiplin ve hücre cezaları alıyoruz. Sesimizi duysunlar artık” dedi.’ye ulaşan mahkumlardan R.’nin kardeşi, cezaevindeki kardeşinin hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia etti. Cezaevindeki kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesi şöyle aktardı: “Telefonla aradı beni. Sesi kötü geliyordu. ‘Burada bize zulmediyorlar’ dedi. ‘İçerde bir arkadaşımızı darp ettiler. Dövdüler. Durumlarımızı anlattığımız mektuplarımızın dışarıya çıkmasına izin vermiyorlar. Birçok vekile mektup yazdık. Ama cezaevi yönetimi ne okudu bu mektupları ne de ilettiler’ dedi. ‘Sesimizi duyurun. Burada yaşadıklarımızı anlatın birilerine. Her gün hakaret ediyorlar burada. Ortamımız çok kötü’ dedi bana.”cezaevindeki telefon haklarını kullanmak suretiyle Haber Sol’a ulaşan mahkumlardan biri, “Burada koğuşlarda eşyalarımızı dağıttılar, yerlere attılar. Terörist olduğumuzu söylediler ve tonla hakaret ettiler. Biz de kendilerine memur olduklarını ve memur oldukları için de yasaların dışına çıkmamaları gerektiğini ifade ettik. Ama karşımızdaki memurlar kendilerinin memur değil devlet olduklarını ifade ediyor. Bize her istediklerini yapabileceklerini söylediler” diyerek yaşadıklarını anlattı.Başka bir mahkum ise şöyle konuştu: “Baş gardiyan yanımıza gelip bir sürü hakaret etti. Birkaç kişiye şiddet uyguladılar. Tamamen keyfi olarak yaptılar bunu. Neden yapıyorsunuz diye sorunca da ‘Dağdaki teröristleri nasıl öldürdüysek burada da size istediğimizi yaparız’ dediler. Açıkça ölümle tehdit ettiler bizi. Burada bir başka mahkuma saldırarak işkence ettiler resmen. Adamı dövdüler. Bu sorunları idareye ilettiğimizde de hiçbir şey yapmadılar. Herhangi bir soruşturma ya da yaptırımla karşılaşmıyorlar”Baş gardiyanın talimatıyla keyfi disiplin cezaları aldıklarını belirten mahkumlar, “Kimisine 11 gün, kimisine 6 gün disiplin cezaları veriliyor. Ortada disiplin cezasına yol açacak bir durum da yok. Bize hakaret ediyorlar. Irkçılık yapıyorlar. Bunu yapan memurları da kolluyorlar koruyorlar. Cezaevinden Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na iki tane mektup yazdım. Sadece burada yaşanan olayları anlattım. Ama idare dış kamuoyunun bundan haberi olmasın diye mektuplarımı engelledi. O mektupları buradan çıkarmadılar. Burada yaşananların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bunu yaparak buradaki işkence suçunu örtbas etmeye ve aynı zamanda kendi gardiyanlarını da korumaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Konunun adli makamlarca araştırılmasını ve keyfi olarak disiplin soruşturması veren ve şiddet gösteren gardiyanların soruşturulmasını talep eden mahkumlar bir kabahatlerinin olmadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.