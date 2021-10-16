Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan Hutchinson'ın sağlık durumuna dair açıklama /16 Ekim 2021 19:46

Beşiktaş'tan Hutchinson'ın sağlık durumuna dair açıklama

Beşiktaş, İstanbul Başakşehir maçında sakatlık geçiren Atiba Hutchinson'ın sağlık durumuna dair bilgilendirme yaptı.

SHABER3.COM

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın sağlık durumuna dair bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlılar, "Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." açıklamasını yaptı.
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