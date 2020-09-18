Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Rusya sınırlarını batıya kapatıyor /18 Eylül 2020 08:31

Beyaz Rusya sınırlarını batıya kapatıyor

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkesine Batı'dan gelen Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, Polonya ve Litvanya sınırlarının kapatılacağını açıkladı. Ayrıca orduyu alarma geçirdi. Bu arada, AB Parlamentosu Lukashenko'yu artık Başkan olarak tanımadığını açıkladı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk-Arena’da düzenlenen Kadınlar Forumu’nda yaptığı konuşmada, ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik protestolar ve komşu ülkelerden gelen baskılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerden sonra yurt dışı destekli protestocuların ülkede karmaşa çıkarmak için her türlü yöntemi kullandığını ancak başarılı olamadığını belirten Lukaşenko, şimdi de yurt dışından ekonomik ve diplomatik baskı kurulmaya başlandığını ifade etti.
Komşu ülkelerin Belarus’taki seçim sonuçlarını tanımadığını anımsatan Lukaşenko, ülkesinde Venezuela senaryosunun uygulanmaya çalışıldığını kaydetti.
Lukaşenko, Belarus’a yönelik dışardan müdahalenin Polonya, Litvanya ve Ukrayna’dan geldiğini öne sürdü.
"Seçimleri tanımanıza ihtiyacımız yok"
Avrupa Parlamentosu’nda Belarus’taki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının tanınmamasına yönelik alınan kararı da eleştiren Lukaşenko, "Biz, ülkemizde seçimleri anayasa ve yasalara göre gerçekleştirdik. Bizim, sizin, seçimleri tanımanıza ihtiyacımız yok. Seçimler yasal olarak yapıldı." diye konuştu.
Dışardan Belarus’a müdahale edenlerin bundan sonraki süreçte ne yapabileceklerini bilmediklerini dile getiren Lukaşenko, şöyle devam etti:
"Sıcak bir savaşa başlamadan önce cephaneliklerinde çok az taktikleri kaldığını biliyoruz. Bu yüzden birlikleri taşımak, ordunun yarısını savaşa hazır hale getirmek zorundayız. Başta Polonya ve Litvanya olmak üzere batıya devletin sınırlarını kapatmak zorundayız. Büyük bir üzüntüyle kardeş Ukrayna ile olan sınırların güvenliğini güçlendirmek zorundayız."
Sıcak bir savaşa karşı olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Korkunç bir felaketin eşiğindeyiz. Eğer onlar (Avrupa) buraya gelirse cevap vermek zorunda kalacağız. Yalnız kalsak bile diz çökmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması üzerine seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

AB Parlamentosu artık Lukashenko'yu tanımak istemiyor

Avrupa Parlamentosu,Belarus'ta yapılan son seçim sonuçlarını tanımama konusunda karar aldı . Son oturumda yapılan oylamada Avrupa Parlamentosu oy çokluğu ile, 9 Ağustos seçim sonucunu tanımayacak. Karar ile birlikte Belarus'un otoriter Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun görev süresi 5 Kasım'da biter bitmez, parlamento onu artık ülkenin cumhurbaşkanı olarak tanımayacak.
Oylama yasal olarak bağlayıcı değil, ancak AB'nin ilerideki adımları açısından önem taşıyor .

Pazartesi günü, AB Dışişleri bakanları, Minsk'teki liderliğe karşı nasıl hareket edileceği de dahil olmak üzere Belarus'u tartışacakl


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