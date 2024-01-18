Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması /18 Ocak 2024 00:45

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

ABD'nin "Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına" dair desteklerinin sürdüğü ifade edildi ancak Beyaz Saray, ABD Kongresi'ne satışla ilgili bilginin ne zaman verileceğini paylaşmadı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

TAKVİM BELLİ DEĞİL

Kirby, F-16'ların satışına ilişkin ABD Kongresi'ne ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti. ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.
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