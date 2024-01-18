Samanyolu Haber /Dünya / Husiler bir gemiyi daha vurdu /18 Ocak 2024 00:23

Husiler bir gemiyi daha vurdu

Yemen’deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’nde bir gemiye daha saldırı düzenledi.

SHABER3.COM

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve çevresindeki saldırılarına devam ediyor.

İngiliz deniz güvenliği firması Ambrey, Marshall Adaları bayraklı bir kuru yük gemisinin Yemen’in Aden şehrinden 66 deniz mili uzakta vurulduğunu duyurdu.

Saldırının ardından gemide yangın çıktığını belirten İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO) da yangının bir süre sonra söndürüldüğünü bildirdi.

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR

İran destekli Yemenli Husi militanlarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları sonucunda dünyanın önde gelen gemicilik şirketleri, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan en kısa deniz yolu olan ve küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan kaçınıyor. Dünyanın en büyük denizcilik şirketleri, rotalarını Güney Afrika'ya çevirmek zorunda kaldı.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırdı.

Kızıldeniz yerine Ümit Burnu rotasını kullanmak, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya yapılan bir sefer için ilave 10 güne ve 1 milyon dolar ek yakıta mal oluyor.

Husiler, bu saldırıları “İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık” olarak yaptığını savunuyor.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Bu tarihten beri başta ABD, Husileri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

ABD en son olarak Husileri terör örgütleri listesine aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Husiler bir gemiyi daha vurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:09