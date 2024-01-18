Husiler bir gemiyi daha vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve çevresindeki saldırılarına devam ediyor.



İngiliz deniz güvenliği firması Ambrey, Marshall Adaları bayraklı bir kuru yük gemisinin Yemen’in Aden şehrinden 66 deniz mili uzakta vurulduğunu duyurdu.



Saldırının ardından gemide yangın çıktığını belirten İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO) da yangının bir süre sonra söndürüldüğünü bildirdi.



KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR



İran destekli Yemenli Husi militanlarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları sonucunda dünyanın önde gelen gemicilik şirketleri, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan en kısa deniz yolu olan ve küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan kaçınıyor. Dünyanın en büyük denizcilik şirketleri, rotalarını Güney Afrika'ya çevirmek zorunda kaldı.



Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırdı.



Kızıldeniz yerine Ümit Burnu rotasını kullanmak, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya yapılan bir sefer için ilave 10 güne ve 1 milyon dolar ek yakıta mal oluyor.



Husiler, bu saldırıları “İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık” olarak yaptığını savunuyor.



Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Bu tarihten beri başta ABD, Husileri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.



ABD en son olarak Husileri terör örgütleri listesine aldı.