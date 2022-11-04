Samanyolu Haber /Dünya / Biden 3 günlük seçim turuna çıktı /04 Kasım 2022 11:22

Biden 3 günlük seçim turuna çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçiler için bir referanduma, Cumhuriyetçiler’in de Biden için bir oylamaya dönüştürmek istediği ara seçimler öncesindeki son büyük kampanyasının bir parçası olarak bugün ülkenin batısına gitti.

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Biden'ın üç gün sürecek kampanya turu New Mexico'da başladı ve burada milyarlarca dolarlık öğrenci borcunu iptal etmekten söz etti.

Anketler, New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham'ın eski bir televizyon hava durumu sunucusu olan Cumhuriyetçi rakibi Mark Ronchetti'nin yaklaşık yüzde altı puan önde olduğunu gösteriyor.

Yarış, ülke çapındaki siyasi mücadelenin de bir yansıması.

New Mexico’da güçlü bir siyasetçi ailenin üyesi olan Lujan Grisham, kürtaja erişimi sürdürmeyi kampanyasının en önemli parçası haline getirdi. Ronchetti ise, hamileliğin 15’nci haftasından sonraki işlemlerin yasaklanmasını önerdi.

Albuquerque'da yüksek öğrenim okulunda öğrencilere, eğitimcilere ve yerel Demokrat politikacılara seslenen Biden, "Öğrenci kredi programımız biraz daha fazla nefes alma alanı sağlamak için tasarlandı" dedi.

Biden, Cumartesi günü eski Başkan Barack Obama ile bir miting için Pennsylvania'ya gitmeden önce bu akşam California'ya ve yarın da Illinois'e gidiyor. Salı günkü Kongre seçimleri öncesinde Biden, Pazartesi günü de Maryland'de bir mitinge katılacak.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Cumhuriyetçiler’in kredi affını geri çekmesi yönündeki baskısına karşı ekonomik planını anlatmayı planladığı belirtildi.

Biden’a yüzde 40'ların altındaki destek oranı Demokrat adaylar için külfet olurken, ABD Başkanı, partisinin Kongre'nin kontrolu için Cumhuriyetçiler’in ortaya koyduğu mücadeleyi engellemesine yardımcı olmak için savaşıyor.

Anketler, seçmenlerin ABD ekonomisinin durumu ve enflasyon konusunda endişe duyması nedeniyle Cumhuriyetçiler’in ABD Temsilciler Meclisi ve belki de Senato'nun kontrolunu ele geçirmelerinin beklendiğini gösteriyor. Muhalefet partileri tarihsel olarak ara seçimlerde daha iyi performans göstererek, görev sürelerinin ikinci yarısında yeni başkanlar için bir denge sağlıyor.
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