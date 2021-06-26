"Biden, Afganistan’ın kazanılabilir bir savaş olmadığını düşünüyor"

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki Cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan ABD askeri birliklerini 11 Eylül’e kadar çekme kararının “bunun kazanılabilir bir savaş olmadığı görüşünden” kaynaklandığını söyledi.







Psaki’nin açıklamaları Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’in Afganistan’dan çekilme kararına ilişkin Başkan Biden’a yönelik getirdiği eleştirilere cevaben yapıldı. McConnell Perşembe günü Biden’ı Afganistan’da “mücadeleyi bırakarak daha büyük terörist tehditleri davet etmeyi seçmekle” suçlamış ve ABD güçlerinin geri çekilmesinin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.





Psaki Biden’in önceki Başkan Trump’tan savunulamaz bir durum miras aldığını, Afganistan’daki uluslararası koalisyonun askeri varlığının zaten azaltılmış ve Trump yönetiminin Taliban’la tüm ABD güçlerini geri çekmek için bir anlaşma yapmış bulunduğunu söyledi. “Bu vaziyeti devraldık” diyen Psaki. “Başkan bunun kazanılabilir bir savaş olmadığı görüşüyle ??tutarlı bir karar verdi” ifadelerinde bulundu.





Öte yandan Paris ziyareti sırasında Fransa Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Trump yönetiminin Taliban’a Şubat 2020’de söz verdiği gibi ABD birliklerini geri çekilmemesinin yanlış bir karar olacağı sonucuna vardıklarını, Taliban’ın ABD güçlerine yönelik saldırılara devam edeceğini ve savaşın tırmanacağını düşündüklerini belirtti.





Blinken, ABD askeri varlığının ülkede devam etmesinin Kabil hükümetine “kesinlikle önemli ölçüde yardımcı olacağını” kabul etmekle birlikte bunun kısır savaş döngüsünü sürdürmekten başka bir sonuca yol açmayacağını su sözlerle ifade etti: “Neredeyse kesin olan şey şu ki, ordumuz bize gelirdi ve “durum değişti, daha fazla güce ihtiyacımız var” derdi. Ve 20 yıldır içinde bulunduğumuz döngüyü tekrar etmiş olurduk. Ve bir noktada bunun durması gerektiğini söylemelisiniz.”