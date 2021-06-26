Akın İpek savcının yalanını MASAK raporu ile ifşa etti

İş insanı Akın İpek'in farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerine 27 Ekim 2015’te el konuldu. Kardeşi Tekin İpek tutuklanıp cezaevine konurken annesi Melek İpek'e de hapis cezası verildi. Yurtdışında bulunan Akın İpek ise savcının hazırladığı iddianameye koyduğu yalan bilgiyi ve bu yalanı çürüten resmi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki bilgiyi paylaştı.





Akın İpek, “Siz hiç yalan söyleyen bir ‘savcı’, bu yalanla, dosyaya bakmadan hüküm kuran ‘hakim’ gördünüz mü?” diye sorarak, savcının iddianamede yer verdiği şu cümlesini paylaştı: “Her yıl kaynağı tespit edilmeyen para girişi yapılmıştır. Bu para girişinin kaynağı sonradan F...’nün topladığı himmetler olduğu tespit edilmiştir.”





MASAK RAPORU SAVCIYI YALANLADI





İpek, ardından bu yalanı çürüten MASAK raporunun ilgili bölümü paylaştı.





O bölümde şu ifadeler yer alıyor: “Yapılan ödemelerin maliyeti, banka dekontları ve ilgili şirketlerin yasal defterleri üzerinden kontrol edilmiştir. İşbu yazının şirketlerin banka hesap hareketleri ile ilgili ekinde yer verildiği üzere, şirketlere, kaynağı ticari işlemlerle açıklanamayan herhangi bir nakit girişi olmadığından artırım yapan şirketlerin artışları kendi kaynakları ile finanse ettikleri tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma dışında sermaye artırımları öncesi şirketlerin ve gerçek kişilerin banka hesapları tekrar incelenmiş olup ilgililere şüpheli herhangi bir nakit girişi olmadığı tespit edilmiştir. Yine yapılan artırımlar öncesi ilgililerin finansal varlıklarının artışları karşılamaya yeterli olduğu tespit edilmiştir.”





“HÂKİM DOSYAYA BAKMADAN VE MÜSADERE KARARI VERDİ”





Akın İpek, bir diğer mesajında, “MASAK raporu açık açık ‘Şüpheli para hareketi yok’ diyor. Savcı; Hiçbir delile veya veriye dayanmadan, şirketlere her yıl himmet parası girdiği tespit edilmiştir diyor. Hâkim; Dosyada ne olduğuna bakmadan bu açık iftirayı gerçek kabul edip mahkumiyet ve müsadere kararı verdi.” dedi.





“DOSYADA ALEYHİMİZE DELİL YOK…”





İpek, şöyle devam etti: “Dosyayı okutturamadık diyorum ya sürekli… Bunu söylüyorum. Dosyada aleyhimize delil yok… Savcının uydurduğu bir yalan ve dosyaya bakmayan hakim var. TMSF ve Sabah’tan Dilek (Güngör) Hn. bu kararın yıl içinde istedikleri gibi sonuçlanmasını beklediğini açıkladı. Bu nedir?”





“CANLI CANLI GÖMDÜLER İNSANLARI”





“Dosyada, yalancı şahit dahi yok… Para için; ‘Savcıya’ yalan söylettiler, ‘Hâkime’ yalanı tasdik ettirdiler, canlı canlı gömdüler insanları. Hazineye aktaracaklarmış. Oradan da, hazineyi nereye boşalttılarsa oraya boşaltacaklardır… Para için cinayet işleyen yüzsüz çete.”











