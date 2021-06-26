Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı üstteğmen iş kazasında ağır yaralandı /26 Haziran 2021 16:08

KHK’lı üstteğmen iş kazasında ağır yaralandı

KHK’lı üstteğmen iş kazasında ağır yaralandı, eşi feryat eti: Bizim suçumuz neydi?

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KHK’lı Üstteğmen Recep Karaşal, işyerinde kaynak yaparken barut patlaması sonucu ağır yaralandı. Eşi Hacer Karaşal, eşinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek dua istedi. Hacer Karaşal, yaşadıklarına, “Omzundaki yıldızları söküğünüz üstteğmenin haline bakın! Bakın bu adam benim kocam! Ne suçu vardı?” sözleriyle tepki gösterdi. Recep Karaşal’ın patlama sırasında yanındaki iş arkadaşlarını iterek uzaklaştırdığı, bu sırada kendi vücudunun yandığı öğrenildi.

NE YAPTIK BİZ, SUÇUMUZ NEDİR?

Hacer Karaşal’ın paylaşımları şöyle: “Arkadaşlar bunu gören herkes lütfen paylaşsın, rica ediyorum. Eşim şu an yoğun bakımda, lütfen sesimi duyun. Ömründe karıncayı incitmemiş eşimin geldiği hal, ne yaptık ne? Bu zulmü hak edecek ne yaptım ben? Neyin bedeli bu? Recebim (hak geçmesin diye) askeriyeden kağıt bile getirmedi. Hayatında hiç çalmadı. Ne yaptık? Bitmedi mi çilemiz arkadaşlar? Bizim suçumuz nedir? Allah aşkına dua edin.”

9 AY SİNCAN’DA YANDI, ŞİMDİ BURADA YANIYOR!

“Yanındakilere birsey olmasın diye bir de onları itip kendi yanan eşim. Canım, can yoldaşım 9 ay hapisten sonra ceza aldın. Yetmedi çektiğin. Yüreğim yanıyor, yüreğim yanıyor, beni yakan da yansın ne olur dua edin. 9 ay Sincan’da yandı, şimdi burada yandı. Öfkem bitmiyor, göz yaşım dinmiyor. Yandı Recebim yandı, Allah onları yaksın.”


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