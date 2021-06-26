Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır /26 Haziran 2021 15:51

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

'Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır' iddiasında bulunan Ergun Babahan , bir çok gazetecinin hem kurumundan hem de Kızılay ve Diyanet Vakfından maaş aldığını ve buralardan emekli olduğunu söyledi.

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

You Tube aracılığı ile yayın yapan Erkam Tufan Aytav ' Açık ve Net' programında Gazeteciler Ergun Babahan ve Hayko Bağdat gündemi değerlendirdi
Babahan ve Bağdat Türkiye'de tartışılan Siyaset - Medya -Mafya ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'de gazetecilerin yüzde 70'in devlet ile çalıştığına dikkat çeken Babahan gazetecilerin Genelkurmay , Polis ve MİT istihbaratı ile çalıştıklarını söyledi



Programda ayrıca Erdoğan'ın NATO'da üstlendiği yeni rol, Sedat Peker'in ifşaatlarından sonra ortalığa saçılan itiraflar , Sezgin Baran Korkmaz'ın AKP ile ilişkileri , Erdoğan'ın AKP'li belediye başkanlarına tavsiyeleri konuşuldu
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