Biden’dan sınırı kapama vaadi









ABD’de son dönemde Meksika sınırına sığınmacı akını gündemin üst sıralarında.





Özellikle sığınmacı akınının seçim yılında gerçekleşmesi ülke siyasetinde de önemli bir yer tutmasına neden oluyor.





Biden, Kongre’nin Ukrayna’ya yardımın da içinde olduğu, sınırla ilgili kamuoyunun gündeminde olan yasa tasarısını masasına göndermesi durumunda sınırı hemen kapatacağını söyledi.





Senato’da Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in partilerüstü bir yasa tasarısı üzerinde uzlaşmaya yakın olduğu yönünde kamuoyuna bilgiler yansımış durumda.





Biden Güney Carolina’daki konuşmasında, partilerüstü bir yasanın Amerika için iyi olacağını ve göçmenlik yasasının düzelmesine yardımcı olacağını belirterek Kongre’nin bunu yapması gerektiğini söyledi.





Başkan Biden ayrıca bunun sınırı tekrar kontrol sağlanana kadar kapaması için kendisine acil yetki kullanma olanağı sağlayacağını kaydetti.





Biden, “Eğer yasa tasarısı bugün yasa olsaydı şimdi sınırı kapardım ve hızlıca düzeltirdim” ifadelerini kullandı.





Kongre’de müzakere edilen yasa tasarısı, günde 5 binden fazla sığınmacının sınırı geçmesi durumunda sınırın kapanmasını öngörüyor.





Bu sayı şu günlerde zaman zaman 10 bini aşıyor.





Eski Başkan Donald Trump haftalardır Cumhuriyetçiler’e müzakereleri sonlandırma çağrısı yapıyor.





Bazı uzmanlara göre Trump seçim yılında Biden’a gündemdeki konulardan birinde zafer kazandırmak istemiyor.





Biden’ın sınırı kapama vaadi ise bazı grupların tepkisini çekmiş durumda.





Göçmen yanlısı gruplar Biden’ın bahsettiği politikaların kendilerinin beklediği yenilikçi yaklaşım olmadığını belirtiyor.





Biden yoğun sığınmacı akınıyla mücadele etmeye çalışırken Demokratlar’ın artan oranda hoşnutsuzluğunu da dikkate almaya çalışıyor.





Sığınmacılar, Demokrat yönetimlerin kontrolünde olan ve böyle bir durum için hazırlıksız olan kentlere, eyaletlere de akın ediyor.





Göçmenlik konusu 2024 seçimlerine yaklaşırken seçmenler için önemli bir endişe kaynağı.





AP-NORC anketine göre geçen yıl göçmenlik konusunda yüzde 27 olan endişe oranı yüzde 35’e yükseldi.





Cumhuriyetçiler’in yüzde 55’i, Demokratlar’ın da yüzde 22’si konuyu öncelikli görüyor.





Sınırı yasadışı geçtiği için tutuklananların sayısı Aralık ayında tüm zamanların rekorunu kırdı.





Aralık ayında Meksika sınırında 249, 785 kişi tutuklandı.