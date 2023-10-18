ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 500 kişinin öldüğü El Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının ardından İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu ile görüşmelerin ardından acil durum hükümeti yetkilileri ile görüşen Biden, Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu.







'HAMAS'IN SALDIRILARI RASYONELLEŞTİRİLEMEZ'

ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in yanında durmaya devam edeceğiz. Hamas'ın saldırıları rasyonelleştirilemez" dedi. Biden, Gazze ve Batı Şeria'ya insanı yardım için 100 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını duyurdu.





Mısır'dan Gazze'ye yardım ulaştırılması için İsrail ile anlaşma sağlandığını söyleyen Biden, Tel Aviv yönetimine desteğini yineledi. "ABD, İsrail'in yanında durmaya devam edecek" diyen Biden, "İsrail, Yahudiler için yeniden güvenli bir yer olmalı" ifadelerini kullandı.







'İSRAİL OLMASAYDI, İCAT ETMEK ZORUNDA KALIRDIK'

"Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık. İsrail ve Filistin halkları birlikte bir arada yaşayabilsinler. İki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz" diyen ABD Başkanı, şöyle konuştu:





"Düşmancıl davranan gruplara şunları söylüyorum, yapmayın yapmayın yapmayın. Biz bunları 11 Eylül saldırıları olarak tanımladık. Yaşanılan korkunç şeyler İsrial'e dokunan şeyler sinir ve acı. Sizi tüketen bu sinir ABD'liler tarafından da anlaşılıyor, ben de anlıyorum. Adalet yerine getirilmeli.





İsrail yeniden Yahudi toplumu için güvenli yer olmalı. Her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz, size söz veriyorum. Bu hafta Kongre'den İsrail için eşsiz destek paketi isteyeceğim. Çatışmanın bölgeye yayılmasına izin vermeyeceğiz Diğer ülkeler ve düşman aktörler İsrail'e saldırıyı düşünmemeliler."