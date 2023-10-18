Samanyolu Haber /Gündem / Yargıda rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı /18 Ekim 2023 17:13

Yargıda rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla yargıda rüşvet skandalına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıda rüşvet iddialarının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci Timur Soykan Birgün’deki haberinde, Adliyedeki rüşvet iddialarını Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) bir yazıyla bildiren İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla terör ve örgütlü suçlardan sorumlu başsavcı vekili, hakim ve savcı olmayan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı.

Haberde, Savcıların, şaibeli kararlara imza atan hakimlerle temas kuran, para karşılığı tahliyelere ve haberlere erişim engeli getirilmesine aracılık eden avukat, bürokrat, diğer şüphelileri belirlediği bildirildi.

Savcılığa sadece İstanbul Anadolu Adliyesi ile ilgili değil, Türkiye’nin dört bir yanından ihbarlar yağdığı iddia edildi. Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet skandalında adı gündeme gelen isimler hakkında başka şehirlerden de ihbarlar geldi. Yargıdaki rüşvet çarkının örgütlü bir suç olduğu iddiası da soruşturulacak. Soruşturma suç örgütlerine de uzanabilir. Hakimler ve savcıların soruşturulmasında ise HSK yetkili. Haklarında rüşvet iddiası olan yargı mensupları hakkında HSK müfettişleri inceleme yapıyor.
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