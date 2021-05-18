Samanyolu Haber /Dünya / Biden ne kadar kazanıyor? /18 Mayıs 2021 08:43

Biden ne kadar kazanıyor?

Biden ailesinin 2020 yılındaki geliri açıklandı. Bu açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın 2020 yılındaki gelirleri 607 bin 336 dolar oldu. Açıklamada gelirin ne kadarının vergi olarak ödendiği bilgisi de yer aldı.

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Beyaz Saray’dan, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in vergi beyannamelerini açıkladığı bildirildi.

Buna göre, Biden çifti 2020’de 607 bin 336 dolar kazandı. Başkanlık kampanyası nedeniyle 2019'a göre gelirinde düşüş yaşandığı görülen Biden ailesi, geçen yıl 157 bin 414 dolar federal gelir vergisi ödedi.

Biden çifti, 2019'da 944 bin 737 dolar gelir elde etmiş, 299 bin 346 dolar federal gelir vergisi ödemişti.

Biden ve eşi, geçen yıl toplam gelirlerinin yüzde 5,1’ini 10 farklı hayır kurumuna bağışladı.

Başkan Yardımcısı Harris ve eşi de geçen yıl 1 milyon 695 bin 225 bin dolar gelir elde etti. Harris ailesinin geçen yıl için ödediği federal gelir vergisi ise 621 bin 893 dolar olarak hesaplandı. Harris çifti, 2020’de hayır kurumlarına 27 bin 6 dolar bağışladı.

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