Samanyolu Haber /Gündem / "Mafya batağına battılar" /18 Mayıs 2021 08:37

"Mafya batağına battılar"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in açıklamalarıyla tartışmaya açılan ilişkiler ağını değerlendirdi. AKP için "Mafya batağına battılar" ifadesini kullanan CHP lideri “Böyle karmaşık ilişkiler yumağına giren bir iktidardan bir an önce kurtulmak lazım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen 'mafya-siyaset-Emniyet' üçgenine ilişkin, “Mafya batağına battılar. Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş” ifadelerini kullandı. 

"DUYMAZDAN GELEMEYİZ"

Yurtdışındaki suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videolar MYK'nın gündemindeydi. Kılıçdaroğlu’nun, “Böyle karmaşık ilişkiler yumağına giren bir iktidardan bir an önce kurtulmak lazım. Tüm kurumlar artık yönetilemiyor, savruluyor. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Konu sadece mafyanın açıklamaları ile ilerliyor ama Cumhuriyet savcıları bunu araştırmalı. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da biz bunları duymazlıktan gelemeyiz” dediği öğrenildi.

Diğer yandan toplantının bir başka önemli başlığı ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıydı. Kılıçdaroğlu, “İç siyasete kesinlikle alet edilmemeli. Bu konunun arkasında birlik ve beraberlik içerisinde duralım” dedi. Edinilen bilgilere göre, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kurmayları ile birlikte değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu AK Parti ile CHP arasında bir tartışma ya da polemik değil. Birlik ve beraberlik içerisinde bu konunun arkasında durulması gerekiyor. Bütün konuşmalarımızı ve duruşumuzu buna göre yapalım” dedi. CHP yönetiminin, İsrail’e yönelik kınama içeren bir metin oluşturduğu ve Millet İttifakı yönetimindeki belediyelerle paylaştığı öğrenildi. Bu kapsamda ittifak belediyelerinin Meclis üyeleri, İsrail’e karşı özgür Filistin’in yanında olduklarına yönelik açıklamalar yapması bekleniyor.


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