Samanyolu Haber /Dünya / Biden operasyonun detaylarını açıkladı: 'Korkakça kendini havaya uçurmayı seçti' /03 Şubat 2022 19:09

Biden operasyonun detaylarını açıkladı: 'Korkakça kendini havaya uçurmayı seçti'

ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'nin kendisini havaya uçurarak öldürdüğünü duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türkiye sınırına yakın Atme kasabasında ABD Özel Kuvvetler tarafından düzenlenen operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, operasyonda IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklayan Biden, basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu. Açıklamasında şu başlıklar dikkat çekti:

-Askerlerimizin cesareti ve başarısı sayesinde sivil ölümleri minimuma indirildi. 
-Aileler ve çocukların zarar görmemesi için kendi askerlerimizi daha çok riske atarak havadan bir saldırı yerine yerden saldırı düzenledik.
-Teröristler işledikleri suçlardan dolayı adaletle yüzleşmek yerine kendilerini patlattı.
-ABD güçleri çok başarılı bir şekilde bu zor operasyonu yürüttü. 
-Ordumuz, ülkemizi, ABD halkını ve müttefiklerini güvende tutmaya devam ediyor.
-Suriye Demokratik Güçleri ile ortaklığımız da faydalı oldu. 
-Ortaklarımız, aylarca işbirliği içinde çalışarak bu operasyonun başarılı olmasında katkıda bulundu.
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