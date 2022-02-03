Mansur Yavaş 'israf sayfası'nı yayına aldı: Gökçek Ankapark'a 801 milyon dolar harcamış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “şeffaf yönetim anlayışı” gereği yaptığı çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ilk olarak Ankapark için yapılan harcamaları yayınladı. Geçmiş dönemde ihale edilen, işletilemeyen ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü Ankapark için yapılan harcamaların toplam tutarı 801 milyon 288 bin 824 dolar olarak açıklandı.







MADDE MADDE AÇIKLANDI

ABB resmi sitesi ana sayfasından ulaşılabilen sayfada Ankapark için yapılan harcamaların toplam tutarı olan 801 milyon 288 bin 824 dolarlık maliyete büyük ihalelerin sadece Ankapark’ta harcanan kısımlarının eklendiği bilgisi de madde madde açıklandı. Bu maliyet tutarına Ankapark dışında yapılan büyük ihalelerin toplam bedeli eklenmedi.





SAYFA SÜREKLİ OLARAK GÜNCELLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı israf sayfasında, sayfanın sürekli güncelleneceği ve yakında geçmiş dönemde yapılan eksik ve hatalı işlerin, dinozor heykellerinin, kapıların, ithal ağaçların, saatlerin, robotların, özelleştirmelerdeki usulsüzlüklerin ve daha birçok konunun yer alacağı bilgisi verildi.





"DAVA DEVAM EDİYOR"

Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki dava halen devam ediyor. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma gününü 28 Şubat 2022 olarak belirlediği Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmemesi, alanın tamamen sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep oluyor.







