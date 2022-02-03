Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüştü: Toprak bütünlüğünü destekliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'le basın toplantısı düzenledi.







Birgün'ün haberine göre Ukrayna krizinin tırmandığı günlere denk gelen ziyaret sonrası açıklamada ilk sözü ev sahibi Zelensky aldı.





Zelensky'nin "Bugün işbirliği ve dostluğumuzu çok önemli bir olayla taçlandırdık" dedi ve Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan ise konuşmasında "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.





Liderler seviyesinde ya da teknik düzeyde memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugün bir kez daha vurguladık. Yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz diye gayret ediyoruz. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.