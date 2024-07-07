Biden Parkinson mu? Uzman doktor 1 yılda 8 kez Beyaz Saray'a gizlice gitmiş

"ÜSTÜNÜ KAPATIYORLAR"

Öte yandan Beyaz Saray'da ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve Donald Trump'ın dönemlerinde doktor olarak görev alan Cumhuriyetçi kongre üyesi Ronny Jackson çok sert suçlamalar yöneltti.

ABD, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin atmosferine girmeye başlarken, ABD Başkanı ve Demokratların adayı Joe Biden'ın sağlık durumu gündemden düşmüyor...81 yaşındaki Biden, son dönemde birçok gaf yapmış ve geçen haftalarda ABD'nin eski başkanlarından olan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın karşısına çıktığı münazarada çok kötü bir performans sergilemişti.Biden münazara sırasında belli belirsiz konuşmuş, konudan sapmış ve bazı yanıtlarını mırıldanarak vermişti. 78 yaşındaki Trump da sık sık katıldığı mitinglerde Biden'ın ileri yaşını ve sağlık durumunu gündeme getirerek kendisinin daha iyi bir aday olduğunu söylemişti.ABD, bu konuyu tartışmaya devam ederken Biden'la ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı...ABD medyasında yer alan haberlerde, Biden'ın en güvendiği isimlerden olan doktorlarının sık sık Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı. ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Post, Parkinson hastalığı konusunda uzman olan Dr. Kevin Cannard ile Biden'ın uzun süredir doktoru olan Dr. Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray'a sık sık gittiğini ortaya çıkardı.Kamuoyunun gündemine bomba gibi düşen bu gelişme, Biden'ın TV'deki münazara sırasında çok kötü performans gösterdikten ve bağımsız bir zeka testi yapılması ve sonuçları kamuya açıklamayı reddetmesinden sonra geldi.New York Post'un haberinde, bu doktorların sık sık Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği belirtilirken 2023'ün Ağustos ayından beri Cannard'ın Beyaz Saray'a 8 kez gittiği öğrenildi. Beyaz Saray'ın ziyaretçi kayıtlarını inceleyen New York Post muhabirleri Biden'ı ziyaret eden doktorların nörolog olduğunu ve bazı kalp doktorlarının da bu ziyaretlerde hazır bulunduğunu yazdı.Biden'ın daha önce akli durumunun kontrol edilmesi için bir dizi testten geçmesi gerektiği yönünde çağrıda da bulunan Jackson, doktorların Biden'ın sağlık durumunu gizlediğini iddia etti.Jackson, "Kevin O'Connor, Jill Biden'ın oğlu gibi, onu çok seviyor. Kevin'a güveniyorlar" dedi.