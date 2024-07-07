Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden yargılama talebi reddedilen Kavala'dan açıklama /07 Temmuz 2024 09:40

Yeniden yargılama talebi reddedilen Kavala'dan açıklama

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve son günlerde kanun yararına yeniden yargılama talebi reddedilen Osman Kavala'nın avukatları, basın açıklaması düzenledi.

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Gezi davasında demokrasiye bağlı insanların hiçbir delil olmadan yargılandığını belirten Kavala, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde tutulduğunu anımsattı.

"HER YURTTAŞIN HAYATI EŞİT DERECEDE DEĞERLİ"

Yaptığı başvuruların önümüzdeki günlerde AYM tarafından değerlendirilebileceğini belirten Osman Kavala'nın açıklaması şöyle:

"Gezi davasında hukuk ve demokrasi değerlerine bağlı insanlar suç işlediklerine dair delil olmadan yargılandılar, ağır cezalara çarptırıldılar. Benim de yakında cezaevinde yedinci yılım tamamlanmış olacak.

Yerel Mahkemelere ve Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğumuz davanın yeniden görülmesi taleplerinin reddedilmesi, keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Yine de, Anayasa Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde başvurularımızı değerlendirerek AİHM kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ediyorum.

Ülkemizde temel hukuk ilkelerinin egemen olacağı günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Yurttaşların özgür ve güvenli biçimde yaşama hakkının korunması devletin temel yükümlülüğüdür. Her yurttaşın hayatı eşit derecede değerlidir."
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