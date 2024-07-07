Bozkurt krizi devletin ajansı AA'da kelle aldı

GÖREVDEN ALINDI

Tele1'in haberine göre, Anadolu Ajansı Spor Direktörü Ersin Şiyhan'ın görevden alınması ise dikkatleri AA'da topladı. TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in sözlerini AA’nın resmi X hesabından paylaşması görevden alma gerekçesi olarak gösterildi.

HOLLANDA MAÇI BEKLENMEDİ

Ersin Şiyhan'ın, Erzik'in sözlerini paylaşması AA yönetiminde infial meydana getirdi . Erzik'in sözleri ile TFF seçimleri öncesinde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin zor durumda kalacağı ifade edildi. Şiyhan'ın Hollanda maçı beklenmeden uçakla ülkeye geri dönmesi istendi.

BÜYÜKEKŞİ YAZDIRDI İDDİASI

Spor Yazarı Tahir Kum'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Kum, Şenes Erzik’in açıklaması olan haberi Mehmet Büyükekşi’nin yazdırdığını iddia etti.

UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık men cezasının yankıları sürüyor. Avusturya galibiyetinden sonra yaptığı 'Bozkurt' işareti üzerinden devam eden tartışmada gündem soğumuyor. Bozkurt tartışması Anadolu Ajansı'na da sıçradı.Şenes Erzik onu hakkında ‘Ben olsaydım, Melih Demiral’a o cezayı verdirtmezdim’ ifadelerini kullanmıştı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı'ya sert tepki içeren sözleri Şenes Erzik imzasıyla Anadolu Ajansı'na servis etti.Sözlerin Şenes Erzik'e ait olmadığının ortaya çıkmasının ardından Anadolu Ajansı, ilgili haberi sildi.