A Milli Takım EURO 2024'e veda etti...

Turu geçen Hollanda 10 Temmuz'da Dortmund'da İngiltere'nin rakibi olacak.







İlk yarım saatin sonunda sıklaşan ataklarımız meyvesini verdi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Virgil van Dijk kafayla topu uzaklaştırmayı başardı ancak pozisyonumuz devam etti.





56. dakikada milli takımımız ikinci gole yaklaştı! Kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arda Güler'in doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top direkten dışarı çıktı!





6 dakika sonra Hollanda, Cody Gakpo'nun golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içine gelen topu iyi takip eden Gakpo arka direkte Mert'i mağlup etti.





EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya öne geçtiğimiz maçta 2-1 kaybederek turnuvaya veda ettik. İlk yarısını 1-0 önde kapattığımız maçın ikinci yarısında arka arkaya 2 gol birden yiyen A Milli Takım yarı final biletini Hollanda'ya kaptırdı.Montella yönetiminde muhteşem bir turnuva serüveni yaşayan ve son 8 takım arasına kalan Türkiye, Berlin'de oynanan maçta son 4 takım arasına kalmayı başaramadı.Maçı çeviren Hollanda yarı finale uzanırken milliler EURO 2024'e çeyrek final ayağında veda etti.30. dakikada ceza sahası yakınında sağ çaprazda yaşanan ikili mücadele sırasında Xavi Simons, Mert Müldür'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Milli oyuncularımız bu sert hareket sonrası kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak VAR'dan bu karar çıkmadı.35. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Arda Güler'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Samet Akaydin, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Bart Verbruggen'in yanından ağlarla buluşturdu ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.70'te Hollanda, Stefan De Vrij'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Memphis Depay'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Stefan De Vrij'ın, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan ağlarla buluştu.Maçın son bölümünde müthiş pozisyonlar yakaladık. Hollanda savunması adeta etten duvar ördü üzerimize. Topu bir türlü kaleye sokamadık. Maçı uzatmaya taşımak için her şeyi denedik. Kerem ve Cenk Tosun ile yakaladığımız 2 net pozisyonda topu ağlara gönderemedik.Ve maalesef maçı 2-1 kazanan Hollanda adını bir üst tura yazdıran taraf olarak yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.