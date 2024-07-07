Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım EURO 2024'e veda etti... /07 Temmuz 2024 00:14

A Milli Takım EURO 2024'e veda etti...

EURO 2024'te yarı finalin kapısından döndük... A Milli Takım öne geçtiği maçta çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Mücadelesi ile tüm Türkiye'nin takdirini kazanan milliler 2024'ü çeyrek final ayağında kapattı.

SHABER3.COM

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya öne geçtiğimiz maçta 2-1 kaybederek turnuvaya veda ettik. İlk yarısını 1-0 önde kapattığımız maçın ikinci yarısında arka arkaya 2 gol birden yiyen A Milli Takım yarı final biletini Hollanda'ya kaptırdı.

Montella yönetiminde muhteşem bir turnuva serüveni yaşayan ve son 8 takım arasına kalan Türkiye, Berlin'de oynanan maçta son 4 takım arasına kalmayı başaramadı.

Maçı çeviren Hollanda yarı finale uzanırken milliler EURO 2024'e çeyrek final ayağında veda etti.

Turu geçen Hollanda 10 Temmuz'da Dortmund'da İngiltere'nin rakibi olacak.

KIRMIZI BEKLEDİK!

30. dakikada ceza sahası yakınında sağ çaprazda yaşanan ikili mücadele sırasında Xavi Simons, Mert Müldür'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Milli oyuncularımız bu sert hareket sonrası kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak VAR'dan bu karar çıkmadı.

İlk yarım saatin sonunda sıklaşan ataklarımız meyvesini verdi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Virgil van Dijk kafayla topu uzaklaştırmayı başardı ancak pozisyonumuz devam etti.

SAMET ARKA DİREKTE BİTİRDİ!

35. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Arda Güler'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Samet Akaydin, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Bart Verbruggen'in yanından ağlarla buluşturdu ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

ARDA DİREĞİ GEÇEMEDİ!

56. dakikada milli takımımız ikinci gole yaklaştı! Kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arda Güler'in doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top direkten dışarı çıktı!

70'TE BERABERLİK GOLÜ

70'te Hollanda, Stefan De Vrij'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Memphis Depay'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Stefan De Vrij'ın, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan ağlarla buluştu.

6 DAKİKA SONRA ÖNE GEÇTİLER

6 dakika sonra Hollanda, Cody Gakpo'nun golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içine gelen topu iyi takip eden Gakpo arka direkte Mert'i mağlup etti.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Maçın son bölümünde müthiş pozisyonlar yakaladık. Hollanda savunması adeta etten duvar ördü üzerimize. Topu bir türlü kaleye sokamadık. Maçı uzatmaya taşımak için her şeyi denedik. Kerem ve Cenk Tosun ile yakaladığımız 2 net pozisyonda topu ağlara gönderemedik.

Ve maalesef maçı 2-1 kazanan Hollanda adını bir üst tura yazdıran taraf olarak yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber A Milli Takım EURO 2024'e veda etti... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:22:52