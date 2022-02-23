Samanyolu Haber /Ekonomi / Biden Rusya'ya ilk yaptırımı açıklandı /23 Şubat 2022 08:03

Biden Rusya'ya ilk yaptırımı açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmek için bahaneler yaratmaya çalıştığını söyledi.

SHABER3.COM

Biden, açıkladığı yeni yaptırımlar ile bundan sonra Rusya’nın Batı ülkelerinden borç alamayacağını açıkladı, Rusya’nın gerginliği artırması durumunda ABD’nin de yaptırımları artıracağını ekledi.

Beyaz Saray’da bir konuşma yapan Biden, Rusya’nın komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla ABD askeri gönderilmesine onay verdiğini açıklayan ABD Başkanı, “Bu konuda net olmak istiyorum: Bunlar bizim savunma hamlelerimiz. Rusya ile savaşma niyetimiz yok” diye konuştu.

Biden bu sevkiyat ile müttefiklerine, NATO’yu savunmaya devam edeceklerine dair bir mesaj verdiklerini de ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden Rusya'ya ilk yaptırımı açıklandı Sonraki Haber >>

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor

Sedat Peker aylar sonra görüntülendi

Sedat Peker aylar sonra görüntülendi

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Gazeteci Metin Özkan, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı; ‘montaj’ dedi

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Türkiye'li sığınmacılar Yunanistan'dan yardım istedi

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:27:18