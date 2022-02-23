Biden Rusya'ya ilk yaptırımı açıklandı

Biden, açıkladığı yeni yaptırımlar ile bundan sonra Rusya’nın Batı ülkelerinden borç alamayacağını açıkladı, Rusya’nın gerginliği artırması durumunda ABD’nin de yaptırımları artıracağını ekledi.



Beyaz Saray’da bir konuşma yapan Biden, Rusya’nın komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.



Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla ABD askeri gönderilmesine onay verdiğini açıklayan ABD Başkanı, “Bu konuda net olmak istiyorum: Bunlar bizim savunma hamlelerimiz. Rusya ile savaşma niyetimiz yok” diye konuştu.



Biden bu sevkiyat ile müttefiklerine, NATO’yu savunmaya devam edeceklerine dair bir mesaj verdiklerini de ekledi.