Samanyolu Haber /Dünya / Biden ve yardımcısı için kritik günler /27 Temmuz 2020 13:56

Biden ve yardımcısı için kritik günler

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın kısa süre içinde başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayları arasında senatör Kamala Harris'in ismi öne çıkıyor.

Harris, Biden'ın kendisini aday göstermesi ve 3 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanmaları durumunda ABD'nin ilk siyahî başkan yardımcısı olacak.

ABD'de başkan adaylarının yardımcıları genelde geçen seçimlerde rakiplerinin kazandığı bir eyaletten seçerek, o eyaletten oy kazanmaya çalıştığı biliniyor. 

KAMALA HARRIS ADAY OLACAK MI?

Zaten Demokratların kalesi kabul edilen California'yı Kongre'de temsil eden Harris, Biden'a böyle bir avantaj sağlamayacak.

Biden'ın yardımcısı olabilecek adaylar arasında California Senatörü Kamala Harris'in (sağda) ismi öne çıktı.

The Hill'e konuşan Biden'a yakın bir kaynak, "Kamala onun için en mantıklı seçim. Siyasi görüşleri çok yakın." dedi. 

Ancak kaynaklar, Harris seçiminin kesin olmadığını ve hâlâ senatör Elizabeth Warren ile Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın adaylar arasında bulunduğunu belirtti.

KADIN ADAY OLACAĞINA DAİR SÖZ VERDİ

Warren, Demokrat Parti ön seçimleri için yürüttüğü kampanya ile partinin ilerici kanadının yıldızlarından biri haline geldi. 

Rice'ın ise Obama'nın Başkan Yardımcılığı'nı yapan Biden ile uzun süre beraber çalışma tecrübesi bulunuyor.

Biden kadın bir başkan yardımcısı adayı seçeceğine söz vermişti.
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