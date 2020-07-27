The Telegraph: Türkiye Uygurları Tacikistan üzerinden Çin'e teslim ediyor

SAMANYOLUHABER - The Telegraph Gazetesi, dünkü sayısında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'in Müslüman muhaliflerini önce üçüncü ülkelere göndererek iade edilmelerine yardımcı oluyor" diye yazdı.





Haberde geçmişte Erdoğan'ın Çin'deki Uygur Müslümanlara karşı baskısını “soykırım” olarak nitelerken bu tavrını son zamanlarda değiştirdiği belirtiliyor. Buna gerekçe olarak da ekonomik motivasyonla hareket ettiğinin görüldüğünün belirtildiği haberde ayrıca Ankara'nın Çin'li yatırımcı getirme isteği olduğu da belirtiliyor.





Türkiye'den Tacikistan'a, Oradan da Çin'e





The Telegraph'ın haberinde Çin'den kaçan ve Türkiye'den sığınma isteyen 59 yaşındaki Aimuzi Kuwanhan'ın yaşadıklarını ele alındı. Gazete Kuwanhan'ın haklarını savunan bir avukata atıfla hikayesini yazarken bu kişinin geçen yaz kaybolduğunu belirtiyor. Kuwanhan'ın İzmir'de bir gözaltı merkezine götürüldüğünün belirlendiğini belirten avukat bu kişinin daha sonra Çin'e gönderildiğini belirledi.





The Telegraph'a göre, bir başka Uygur kadını olan Zinntegul Tursun da geçen yıl Türkiye'den Tacikistan'a, oradan da Çin'e iade edildi. Bunlar Türk hükümetinin Uygurları deport etmesiyle ilgili basına yansıyan ilk haberler değil.





ABD Devlet medyası National Public Radio'da Mart ayında çıkan habere göre Uygur mülteci Abdurehim Imin Parach İstanbul'da önce tutuklandı. Polis tutukluluk sırasında kendisine "Çin'e karşı konuşmamaya" çağırdığını belirtti. Parach bu tür taleplerin neden kaynaklandığını bilmediğini belirtti.



