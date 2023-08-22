Samanyolu Haber /Dünya / Biden yine uyuyakaldı /22 Ağustos 2023 19:48

Biden yine uyuyakaldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için ziyaret ettiği Hawaii'deki programda uyuyakalması sosyal medyada gündem oldu.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD Başkanı Biden’ın, Maui bölgesindeki orman yangınlarında ölenlerin anısına düzenlenen bir tören sırasında uyuduğunu gösteren görseller sosyal medyada geniş yer buldu.

Washington ve Hawaii arasındaki saat farkı ve uzun yolculuğun yorgunluğuna yenik düşen Biden’ın uyuma görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca görüntüleme ve yorum aldı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bazı kullanıcılar, Biden’ın böyle önemli bir toplantıda uyuklamasının ülke için ”utanç verici” olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

Buna karşın bir kısım kullanıcılar, 80 yaşındaki Biden’ın böylesi uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası katıldığı programda “şekerleme yapmasının” normal olduğunu savundu.

Biden, daha önce de konuşma yaptığı kürsüden inerken tökezlemesi, boşlukla selamlaşması ve bisikletten düşmesiyle gündem olmuştu.
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