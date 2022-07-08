Biden yönetiminin 1 milyar dolar ayırdığı duyuruldu

ABD'de tam 85 havalimanı terminalini kapsayan bir iyileştirme projesi için kolların sıvandığı belirtildi.





Biden yönetimi taradından 1 milyar dolarlık bir kaynak paketinin ayrıldığı belirtilen projeye göre ülke genelinde 85 havalimanının terminali için bir iyileştirme çalışmasının başlatılmasının bekleniği ifade edildi.







ABDPost.com'da yer alan habere göre Biden yönetimi ülke genelindeki 85 havalimanının terminallerini iyileştirmek için yaklaşık 1 milyar dolar ayırdığını duyurdu. Biden yönetimi ülke genelindeki 85 havalimanının terminallerini iyileştirmek için yaklaşık 1 milyar dolar ayırdığını duyurdu.





Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg gazetecilere verdiği demeçte, fonun insanların ABD havaalanlarında karşılaştığı sorunları hafifletmeye yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Buttigieg yapılacak iyileştirmelerin bagaj taşımada iyileştirmeler veya bilet sayaçlarının güncellenmesi gibi projeler de dahil olmak üzere havaalanlarındaki akışa ve yolcu deneyimine yardımcı olabileceğini ifade etti.





Duyuru, havayollarının COVID sonrası yolcu talebini karşılamakta zorlanması ve iptal edilen ve ertelenen uçuşların akını olması nedeniyle geldi.





5 yıllık bir program





Kıdemli Danışman ve Altyapı Uygulama Koordinatörü Mitch Landrieu da verdiği demeçte, “Havaalanlarımız yetersiz kaldığında, aşırı kalabalık olduğunda, erişilebilir olmadığında herkes bunu hissediyor” dedi.





Hükümetin havaalanı terminallerine yatırım yapmadığını ve tarihsel olarak yatırımların yerel havaalanı sahipleri ve havayollarından geldiğini hatırlatan Landrieu ve Buttigieg, federal fonlara duyulan ihtiyacın açık olduğunu savundu.





Ulaştırma Bakanı Buttigieg “Kamu fonlarının kamu için önemli kaynaklara ve altyapı parçalarına gitmesi çok doğal ve bunun havaalanı terminallerini de içerdiğini ve iyi seçilmiş projelerin hem doğrudan inşaat projesi fırsatları açısından hem de daha genel olarak ekonomik fırsatların önünü açabileceğini düşünüyoruz” dedi.





1 milyar dolarlık yatırım, beş yıllık bir programın ilk adımı olarak kabul ediliyor. Havalimanlarının hibe almaya hak kazanabilmek için bu mali yılın sonunda veya bir sonraki mali yılın başında projelerinin inşaatına başlamayı kabul etmeleri gerekiyor.Yetmiş hibe, terminal kapasitesini genişletmeye, 76 hibe terminal sürdürülebilirliğini artırmaya, 47 hibe tarihsel olarak dezavantajlı ve kırsal topluluklar için erişimi iyileştirmeye, 73 hibe engelli bireylere erişim sağlamaya ve iki hibe bina inşa etmeye gidecek yeni hava trafik kontrol kuleleri inşa edilmesine yarayacak.