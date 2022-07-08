Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Boğazlar' açıklaması /08 Temmuz 2022 22:14

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Boğazlar' açıklaması

Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizine değinen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya ve Türkiye, Ukrayna suları dışında gemilerin boğazlara kadar güvenliğini sağlamaya hazır." ifadlerini kullandığı aktarıldı.

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Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle arz krizi yaşanan tahıl üretimi konusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.
 diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ukrayna’yla tahıl sorunuyla ilgili müzakerelere hazır olduklarını söyleyerek “Rusya ve Türkiye, Ukrayna suları dışında gemilerin boğazlara kadar güvenliğini sağlamaya hazır” dedi.

Lavrov, Endonezya’da düzenlenen G20 ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Küresel gıda sorununa değinen Lavrov, şunları dedi: “Bu sorunun tahılla dolu stoklarımızın kullanılmasıyla çözülmesine tarafımızdan engel yok. Ancak Batı, uyguladığı tek taraflı kısıtlamalarla gemilerimizin limanlara girişleri ve gıda ürünleri için ödemeler konusunda sorun meydana getirdi.. Batı, Ukrayna tahılının Karadeniz’deki limanlardan çıkarılmasını çok istiyorsa Kiev’in bu limanları mayınlardan temizlemeye zorlanması ve gemilerin Ukrayna sularından çıkmasına izin verilmesi gerekiyor.”
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