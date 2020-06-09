Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan George Floyd mesajı /09 Haziran 2020 23:05

Biden'dan George Floyd mesajı

ABD'de polis tarafından öldürülen ve bu olay sonrasında ülke geneline yayılan sokak gösterileriyle dünyanın konuştuğu George Floyd’un cenaze törenine görüntülü olarak bağlanan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, kendisinin ve eşi Jill’in, Floyd ailesinin “yüreğindeki acıyı anladıklarını” ifade etti.

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ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis memuru tarafından öldürülen siyah George Floyd’un Houston’daki cenaze törenine görüntülü bağlanan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, kendisinin ve eşi Jill’in, Floyd ailesinin “yüreğindeki acıyı anladıklarını” ifade etti.

Törenden önce Floyd’un ailesini ziyaret ettiğini belirten Biden, kamunun gözü önünde yas tutma konusundaki ortak tecrübelerinden söz ettiklerini söyledi.

Biden bir trafik kazasında bazı aile üyelerini ve erken yaşta bir oğlunu kaybetmişti. Biden, “Çoğu kişinin tersine kamunun gözü önünde yasınızı tutmanız gerekiyor, bu bir yük” diye konuştu. Floyd'un altı yaşındaki kızına da seslenen Biden, "Çok cesursun, baban gökyüzünden sana bakıp gurur duyuyor" dedi.

Biden, "Biliyorum, kafanda çok soru var... hiçbir çocuk, siyah çocukların kuşaklar boyunca sormak zorunda kaldığı soruları sormamalı" diye konuştu.

Daha önce Houstan'da Floyd'un ailesiyle görüşen Biden, Floyd'un ölümünün 'Amerikan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri' olduğunu söylemişti.
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