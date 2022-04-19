Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Obama'ya: Yeniden başkan adayı olabilirim /19 Nisan 2022 15:56

Biden'dan Obama'ya: Yeniden başkan adayı olabilirim

ABD Başkanı Biden'ın eski ABD Başkanı Obama'ya 2024'te Trump'a karşı yeniden aday olacağını söylediği öne sürüldü.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ABD Başkanı Barack Obama'ya 2024'teki seçimlere yeniden katılacağını söylediği iddia dildi.

The Hill'e konuşan iki kaynak, Biden'ın bir sonraki seçimler için aday olacağını Obama'ya aktardığını belirtirken, kaynaklardan biri, "Biden seçimlerde yarışmak istiyor ve bu durumu herkesin bilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, Biden'ın kendisine olan desteğin düşmesine karşın Demokratların yeniden adayı olacağını öne sürdü. Kaynak, "Trump'ı yenebilecek tek kişinin kendisi olduğunu düşündüğüne inanıyorum" diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olacağına dair iddialara ilişkin konuşan kaynaklar, Demokratların Harris'e 2024 seçimlerini kazanmasına kuşkuyla baktığını aktardı.

Biden, daha önce de 2024 seçimlerinde Trump'a karşı aday olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
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